أبو ظبي.. موسكو وكييف يختتمان محادثات مباشرة لإنهاء الحرب برعاية أميركية

شفق نيوز– أبو ظبي

أنهت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين البلدين برعاية أميركية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأجرى مسؤولون من البلدين بحضور وسطاء من أميركا والإمارات جولة هي الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة باعتبارها الطرف الراعي للمباحثات.

وتهدف المباحثات المباشرة بين الروس والأوكران والأميركيين إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات بين موسكو وكييف.

وأشارت مصادر رسمية إماراتية إلى أن هذه المحادثات تضمنت تواصلاً مباشراً بين مسؤولي البلدين (روسيا وأوكرانيا) وركزت على العناصر البارزة في إطار السلام الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وتعليقاً على سير المحادثات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها ناقشت الكثير بشكل بنّاء، متوقّعاً مواصلتها "الأسبوع المقبل".

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المحادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة".

وأضاف "إذا كان هناك استعداد للمضي قدماً - وأوكرانيا مستعدة - فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

كما أشار زيلينسكي إلى أن الممثلين ‌العسكريين حددوا قائمة ‍من القضايا لمناقشتها في اجتماع مستقبلي محتمل.

على الجانب الآخر، نقلت وكالات الأنباء عن وزارة الخارجية الروسية تأكيدها في تعليقها على احتمال إجراء محادثات إضافية مع الوفد الأوكراني، أن موسكو لا ‍تزال منفتحة على استمرار الحوار.

وأجرت روسيا وأوكرانيا اليوم ‌السبت محادثات لليوم الثاني على التوالي في أبوظبي بوساطة أمريكية سعياً للتوصل إلى ‍حل لإنهاء الحرب.