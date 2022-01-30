أبو الغيط: لم تطرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية

شفق نيوز / أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم الأحد، عدم طرح مسألة عودة سوريا للجامعة، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وقال أبو الغيط، خلال كلمة له إن "وزراء الخارجية العرب ناقشوا خلال الاجتماع الأزمة السورية بشكل عام، من دون طرح مسألة عودة دمشق إلى الجامعة العربية".

وفي الشأن الفلسطيني، أشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي يتقبلها الجانب الأمريكي، ترفض بالكامل العودة للمفاوضات وإتاحة الفرصة لمبدأ حل الدولتين".

وتعذر على وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، المشاركة في اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، جراء إصابته بفيروس كورونا، وبدء تماثله للشفاء.