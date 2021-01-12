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بومبيو ينشر صورة لقادة إيران أبرزهم خامنئي: هؤلاء يهددوننا يومياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-12T14:26:56+0000
بومبيو ينشر صورة لقادة إيران أبرزهم خامنئي: هؤلاء يهددوننا يومياً

شفق نيوز/ نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، تغريدة على حسابه في تويتر تتضمن صور قادة إيران.

وقال بومبيو في تغريدته، إن "هؤلاء (قادة إيران) يهددون أمريكا وإسرائيل بشكل يومي".

وتضمنت الصورة كل من المرشد الايراني علي الخامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وقائد فيلق القدس اسماعيل قاآني.

وتشهد منطقة الخليج توترا كبيرا، نتيجة التهديدات المتبادلة بين إيران وأمريكا وبلغت ذروتها بذكرى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حيث تخشى الولايات المتحدة الامريكية انتقاما ايرانيا.

لكن إيران التي تأثرت كثيرا بسبب سياسة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعول على ادارة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، لتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة الامريكية والعودة للاتفاق النووي مرة أخرى، والتخلص من الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي عانت منها طيلة الفترة الماضية.

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