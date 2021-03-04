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بومبيو يفكر بالترشيح للرئاسة الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-04T06:49:28+0000
بومبيو يفكر بالترشيح للرئاسة الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إنه لا يستبعد إمكانية الترشح للرئاسة عام 2024 إذا لم يرشح الرئيس السابق، دونالد ترامب، نفسه للرئاسة.

وأضاف بومبيو لقناة "فوكس نيوز" عندما سأله المحاور عما إذا كان يفكر في ذلك: "لقد كنت دائما على استعداد للقتال والتحدي، أنا مهتم بأمريكا. لقد كنا جزءا من الحركة المحافظة لفترة طويلة. أسعى جاهدا لمواصلة القيام بذلك.. الترشح للرئاسة، إلا إذا لم يترشح ترامب".

في وقت سابق ، قال ترامب إنه قد يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى. وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، أن ترامب يدرس بجدية هذا الاحتمال.

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