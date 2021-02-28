بومبيو عن سليماني: رحمه الله لم يسبب مشكلة جديدة للأميركيين

شفق نيوز/ تباهى وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلق بومبيو، خلال مشاركته في نشاط لحزبه الجمهوري بولاية فلوريدا، على ما يراه تراخيا للإدارة الجديدة في التعاطي مع إيران بعد إعلان البيت الأبيض رغبته في التفاوض حول الاتفاق النووي مع طهران بالقول: "كم واحد منكم يتذكر قاسم سليماني؟، رحمه الله.. لم يسبب مرة أخرى مشاكل للأميركيين، منذ قتله".

وأضاف "إنني فخور بقتالنا.. لقد قلبنا الوضع الساكن رأسا على عقب".

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أمر، بموافقة وزيره للشؤون الخارجية مايك بومبيو، بقصف سيارة كانت تقل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ورفاقهما قرب مطار بغداد في (3 كانون الثاني 2020).

وتسببت هذه العملية في رفع مستوى التوتر في الشرق الأوسط والخليج إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، إذ ما زالت المنطقة برمتها، منذئذ، على حافة الحرب.