بومبيو: إدارة بايدن أخرجت القيادة الأمريكية من المسرح العالمي خلال أشهر

شفق نيوز/ انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن، معتبراً أنها أخرجت الولايات المتحدة من المسرح العالمي خلال أشهر.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الامريكية، عن بومبيو قوله، إن "القيادة الأمريكية خرجت من المسرح العالمي" في غضون أشهر فقط من عهد الرئيس جو بايدن بينما يراقب العالم سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

واضاف "إدارة بايدن على ما يبدو قد عادت إلى قيادة عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تاركة خصوم الولايات المتحدة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لمشاهدة أمريكا تدمر تحالفاتها".

وتابع "عدنا إلى عهد باراك أوباما، أمريكا الضعيفة والتي تعتذر.. خصومنا لا يخشوننا ولا يثق أصدقاؤنا بنا".

وأشار بومبيو إلى أنه "على الرغم من أن كارثة الخروج من أفغانستان قد ألحقت قدرا هائلا من الضرر بمصداقية الولايات المتحدة، إلا أنه يمكن إعادة بناء سمعة واشنطن عبر إظهار قوتها على المستوى العالمي من خلال الابتعاد عن المفاوضات مع إيران في فيينا وتقديم صفقات دفاعية مع دول مثل تايوان والعمل من كثب مع أوكرانيا لمنع روسيا من الاستيلاء على المزيد من أراضيها".

وعن التقارير التي تتحدث عن قيام حركة طالبان بمهاجمة الأمريكيين الذين يحاولون الوصول إلى مطار العاصمة الافغانية كابول لإجلائهم، قال بومبيو إن "إدارة بايدن بحاجة إلى إظهار القوة ضد طالبان لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين".

وختم بالقول "اجعل الأمر واضحا.. أنك لن تتوسل إلى طالبان ولن تدفع لطالبان إذا تعرض الأمريكيون للأذى أثناء انتقالهم إلى المطار.. بل سوف تذهب وتسحقهم وتجعلهم يدفعون الثمن".