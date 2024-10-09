بوليفيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، عن انضمام بوليفيا إلى جانب الدول الأخرى في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وقبل بوليفيا، انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد إسرائيل التي تحاول نفي هذه الاتهامات، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وكانت بوليفيا أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ما وصفته بهجمات "غير متناسبة" تشنها على غزة.

وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني/ يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة التحقق من صحة الاتهامات بالإبادة الجماعية.

لكن جنوب إفريقيا حضت المحكمة على التحرك باعتبارها أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.

وذكرت بوليفيا في طلبها الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة وقرارات المحكمة ما زالت حبراً على ورق بالنسبة إلى إسرائيل".