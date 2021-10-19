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بولندا: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة يمكنها أن تتحول لصدمة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-19T10:41:48+0000
بولندا: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة يمكنها أن تتحول لصدمة

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، بأن أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة، يمكنها أن تتحول في غضون أسابيع قليلة إلى صدمة.

وجاء التصريح خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء البولندي اليوم الثلاثاء في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث تجري أيضا مناقشة مسألة متعلقة بالدستور البولندي ومدى استجابته لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البولندي: "اليوم نحن على شفا أزمة غاز وطاقة ضخمة". وأضاف أن "الارتفاع السريع في الأسعار، الناجم بشكل خاص عن الإجراءات المتعمدة للشركات الروسية، يضع العديد من الشركات في أوروبا بالفعل أمام خيار تقييد الإنتاج أو نقل زيادة الأسعار إلى المستهلكين".

وأشار إلى أن الأزمة قد تهز أوروبا في الأسابيع المقبلة، حيث يمكن للعديد من الشركات أن تفلس، أما الملايين من الأسر فستغرق في براثن الفقر بسبب الارتفاع غير المنضبط في أسعار الوقود في جميع أنحاء أوروبا".

وحذر من أن "تأثير الدومينو يجب أن يؤخذ في الاعتبار. يمكن أن تؤدي أزمة واحدة إلى صدمات جديدة في سلسلة متتالية".

وتتعرض أسواق الغاز في أوروبا حاليا لضغوطات في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب، ما أدى إلى قفزة في أسعار الوقود الأزرق.

وكانت أسعار الغاز قد سجلت في وقت سابق من الشهر الجاري مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث صعدت الأسعار إلى مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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