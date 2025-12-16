بولندا.. إحباط مخطط إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد

شفق نيوز- وارسو

أعلنت السلطات البولندية، يوم الثلاثاء، اعتقال طالب جامعي للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف سوقاً لعيد الميلاد، دون الكشف عن موقع السوق المستهدف، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة البولندية، جاك دوبرزنسكي، إن الطالب يدرس في الجامعة الكاثوليكية بمدينة لوبلين، ويُشتبه في أنه كان يعتزم استخدام متفجرات لتنفيذ الهجوم، إضافة إلى سعيه للانضمام إلى تنظيم "داعش".

وأوضح دوبرزنسكي أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط قبل تنفيذه، بعد متابعة استخبارية دقيقة، مشيراً إلى توجيه لائحة اتهام رسمية بحق المشتبه به تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

من جهته، أفاد مكتب الادعاء العام بأن الطالب وُجهت إليه تهمة "التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي كان من شأنه التسبب في وفاة أو إصابة خطيرة لعدد كبير من الأشخاص"، إضافة إلى "اتخاذ خطوات للتواصل مع منظمة إرهابية والحصول على دعمها لتنفيذ الهجوم".

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن أي صلات أو أطراف أخرى محتملة على ارتباط بالمخطط، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية خلال موسم الأعياد. وقررت المحكمة احتجاز المشتبه به احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالصراعات الإقليمية، خاصة بعد أحداث مثل هجوم شاطئ بوندي في أستراليا، أول أمس الأحد، وإعلان "مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي، أمس الاثنين، إحباط "مخطط إرهابي" في مقاطعة "أورانج" في كاليفورنيا ولوس أنجلوس.