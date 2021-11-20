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بولندا تسجل محاولات عبور جماعي جديدة لمهاجرين ليلاً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-20T10:04:11+0000
بولندا تسجل محاولات عبور جماعي جديدة لمهاجرين ليلاً

شفق نيوز / أعلن وزير دفاع بولندا ماريوش بلاشاك، يوم السبت، تسجيل حرس الحدود، محاولات مجموعات المهاجرين للعبور من أراضي بيلاروس إلى البلاد.

وذكر بلاشاك، في تصريح صحفي، "لم تختلف الليلة الماضية عن الأيام والليالي التي سبقتها، تم تسجيل هجمات على الحدود البولندية. والآن يتبنى المهاجرون تكتيكا مختلفا بعض الشيء، إذ تحاول مجموعات أصغر عبور الحدود في العديد من الأماكن المختلفة".

واتهم الوزير البولندي، الجانب البيلاروسي بـ"توجيه تصرفات المهاجرين على هذا النحو"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة ستستمر لأشهر، وحرس الحدود مستعد لصد الهجمات".

وتابع: "بالأمس، جرت على الجزء البولندي - البيلاروسي من الحدود، عدة محاولات لاقتحام واختراق الحدود، وتألفت أكبر مجموعة من حوالي 200 أجنبي، والباقي - عدة عشرات، وكان سلوك الأجانب عدوانيا واستخدموا الحجارة والمفرقعات والغاز المسيل للدموع".

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