بولندا تدفع بـ40 ألف جندي إلى حدودها الشرقية

شفق نيوز- وارسو

أرسلت بولندا، يوم الجمعة، 40 ألف جندي إلى حدودها الشرقية استعدادا لمناورات "الغرب 2025" الروسية في بيلاروس.

ويأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه أوروبا في حالة تأهب عالٍ بعد اختراق طائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي الأسبوع الجاري زعمت وارسو أنها روسية، وهذا مانفته موسكو.

ووصف رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك المناورات بأنها "عدوانية للغاية"، كما أمر بإغلاق الحدود مع بيلاروس تحسبا لهذا الاستعراض العسكري.

من جهته، أكد نائب وزير الدفاع البولندي تشيزاري تومتشيك، أن "بلاده كانت تستعد لتدريبات "الغرب 2025" منذ عدة أشهر"، مشيرا إلى أن "الجيش البولندي وقوات حلف الناتو يجب أن يكونوا مستعدين للرد بشكل مناسب عليها".

وأضاف: "من هذه المنطقة بدأت الحرب في أوكرانيا، لذلك يستعد الجيش البولندي لهذا السيناريو، وسيكون لدينا حوالي 40 ألف جندي على الحدود في الأيام المقبلة".

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية البيلاروسية قرار إغلاق بولندا حدودها بأنه "غير مبرر وضد مصلحة الشعب".

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السلطات البولندية إلى "التفكير بعناية في عواقب قرارها ومراجعته في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة على أن "الإجراءات التصعيدية للقيادة البولندية تهدف إلى تبرير نهجها لتأجيج التوتر في أوروبا".

وتجري روسيا وبيلاروس مناورات "الغرب 2025" على حدود بولندا وليتوانيا منذ الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التدريبات تجرى كل أربع سنوات وآخر مناورات جرت في عام 2021.