"بوكو حرام" تنفذ مجزرة في نيجيريا.. 81 قتيلاً بإضرام النار في متاجر ومنازل

شفق نيوز/ قُتل ما لا يقل عن 81 شخصا وفُقد آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم على قرية في شمال شرق نيجيريا.

وأفاد مسؤول عسكري لفرانس برس، بأن "مسلحين يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام" المتشددة، شنوا هجوما على متن دراجات نارية وفتحوا النار على سوق وأضرموا النار في متاجر ومنازل.

وأكد شهود عيان، أن عدد القتلى ربما يكون أعلى من ذلك إذ لا يزال عدد من سكان القرية في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد أن طاردهم المسلحون في الأدغال، بحسب ما نقلت "رويترز".