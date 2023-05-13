بوساطة مصرية.. فلسطين واسرائيل توافقان على اتفاق لوقف إطلاق النار

شفق نيوز/ وافق الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي، على اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه مصر يدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن اتفاقاً على وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء.

ووافقت حركة الجهاد الإسلامي بحسب قناة الجزيرة مبدئيا على الصيغة الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

والاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتضمن وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.

وهذا هو اليوم الخامس من المواجهة الدامية بين إسرائيل وحركة الجهاد، حيث تبادل الطرفان القصف الصاروخي، مما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين.

وفي وقت سابق، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن جهود الوساطة، التي تقودها مصر، ما تزال مستمرة في القاهرة.

وأضافت: "حركة الجهاد تصر على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادلا ومتزامنا".

وتابعت: "في المقابل، تؤكد إسرائيل أن وقف إطلاق النار لن يشمل التزاما بوقف القتال".