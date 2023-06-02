بوساطة عُمانية.. إيران تفرج عن ثلاثة أوروبيين

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الجمعة، الإفراج عن ثلاثة أوروبيين كانوا معتقلين في إيران ويتوجهون حاليا من سلطنة عمان "إلى بلجيكا"، بعد أسبوع من الإفراج عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.

وأشار مكتب دي كرو في بيان إلى أن الأوروبيين الثلاثة هم مواطن دنماركي أوقف في نوفمبر 2022 "على هامش تجمعات لحقوق النساء" ومواطنان إيرانيان نمساويان أوقف أحدهما في يناير 2016 والثاني في يناير 2019.

بدورها قالت فيينا إنه جرى إطلاق سراح مواطنين نمساويين ظلا محتجزين في إيران لسنوات وإنهما في طريق العودة إلى الوطن.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان أن المواطنين مزدوجي الجنسية كامران قادري ومسعود مصاحب تم الإفراج عنهما بعد 2709 و1586 يوما على التوالي وأنهما "في طريقهما إلى النمسا".

وقدمت النمسا الشكر لبلجيكا وسلطنة عمان على المساعدة في تأمين الإفراج عنهما.