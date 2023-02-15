بوساطة بريطانية وقطرية.. مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لتبادل سجناء

شفق نيوز/ أعلنت شبكة NBC الامريكية، يوم الأربعاء، عن إجراء إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن محادثات غير مباشرة مع إيران لتبادل محتمل للسجناء.

ونقلت الشبكة الامريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن "إدارة بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل محتمل للسجناء".

وأضافت أن "كلا من قطر وبريطانيا تلعبان دور الوسيط في المحادثات الجارية التي قالت إنها أحرزت تقدما، مضيفة أنه ما زال "من غير الواضح" ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضحت أن "الجانبين الأميركي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقا عام 2021، وتشمل تبادلا محتملا للأسرى والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية".

ويشمل ذلك السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الكورية فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو للأغراض الإنسانية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الموقعة على إيران.

وقالت الشبكة الأميركية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، إن الدبلوماسيين الأميركيين والإيرانيين بحثوا الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة في كوريا مع إمكانية إشراف دولة ثالثة مثل قطر على هذه العملية.

وأعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني يوم الأحد 12 / 2 / 2023، أن المفاوضات في إطار تبادل الرسائل غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة الأميركية مستمرة.

وقال باقري: "في العام ونصف العام الماضيين عندما كانت المحادثات تجري، ربما تكون وتيرة المفاوضات قد زادت وانخفضت في بعض الأحيان، لكنها كانت مستمرة".

وأضاف: "تجري الآن محادثات أيضا في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين".

وتواجه إيران العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمت في الأشهر الستة الماضية، حيث فشلت 18 شهرًا من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في تحقيق نتيجة، ووجهت الاحتجاجات الشعبية ضربة أخرى لموقف طهران السياسي.