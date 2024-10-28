بوريل يحذّر من "حريق كبير" بسبب الشرق الأوسط

شفق نيوز/ حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يوم الاثنينـ، العالم أجمع من "حريق كبير، بعدما فقد إنسانيته وتجاهله لـ"صراعات" الشرق الأوسط، مؤكداً أن العالم على شفير حريق لطالما أن الحرب مستمرة في غزة ولبنان.

تصريح بوريل جاء لإذاعة "آر إن إي" الإسبانية، تعليقا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعدوانها على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تؤكد على أن قطاع غزة يشهد أعنف وأخطر أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفاً في هذا الإطار: "ما يحدث في الشرق الأوسط يظهر أننا فقدنا إنسانيتنا".

وأعرب عن قلق المجتمع الدولي من احتمال مهاجمة إسرائيل منشآت نووية أو نفطية في إيران، داعيا إلى تنفيذ "إجراءات قاهرة" لوقف الصراع في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بصادرات السلاح إلى إسرائيل، أوضح بوريل أنه ما من قرار مشترك في الاتحاد الأوروبي حيال وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن كل بلد في الاتحاد يتسيد قراره الخاص به حيال مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف: "كل بلد يقرر ما هو مناسب له، ولا أستطيع أن أمنع أحد من القيام بشيء ما، أو أن أوصي بفعل شيء آخر"، مردفاً: "إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا علقت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بخلاف دول أخرى مثل ألمانيا تعمل على تعزيز المساعدات العسكرية إليها، لذلك ليس هناك موقف مشترك".