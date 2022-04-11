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"بوربوك": حان الوقت للإبداع.. زودوا أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-11T09:36:35+0000
"بوربوك": حان الوقت للإبداع.. زودوا أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

شفق نيوز/ صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، يوم الإثنين، بأن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، والشركاء ليس لديهم وقت لتقديم الأعذار، وعليهم أن يظهروا قدراتهم الإبداعية.

وقالت الوزيرة الألمانية في تصريح صحفي في لوكسمبورغ: "من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لتتمكن من الدفاع عن نفسها. إننا نقوم بذلك جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، جنبا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين، نقدم ملايين أخرى ... ولكن من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المواد العسكرية أولا وقبل كل شيء الاسلحة الثقيلة، والآن لا وقت للأعذار، حان الوقت للإبداع والبراغماتية".

وأشارت بوربوك، إلى أن "الحرب في أوكرانيا تؤثر أيضا على الوضع الغذائي في جميع أنحاء العالم، مضيفة قولها: "إننا نشهد بالفعل ارتفاعا هائلاً في أسعار المواد الغذائية في العالم، وسيكون لهذا عواقب وخيمة"، واصفة "إحدى الأولويات الرئيسة للاتحاد الأوروبي"، بأنها تتمثل في الإمدادات الغذائية للمناطق المتضررة بشكل خاص، مشيرة كذلك إلى إنها ستسافر إلى منطقة الساحل الإفريقي يوم الاثنين لمناقشة قضايا الغذاء مع الممثلين في تلك المناطق".

وذكرت رئيسة الدبلوماسية الألمانية أن "هناك موقفا واضحا تماما لسائر أوروبا بأننا من خلال جميع القنوات، سواء كانت المفاوضات أو المكالمات الهاتفية أو البيانات يتم إجراؤها للصحافة، نعلن بوضوح ودقة لهذه الحكومة الروسية والرئيس الروسي: يجب إيقاف قصف أوكرانيا على الفور، يجب أن يتوقف على الفور، أن يتعرض الأبرياء والعائلات للقصف وإطلاق النار والقتل وحصار المدن ... يجب أن يتوقف على الفور".

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