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بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-06T10:09:05+0000
بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

شفق نيوز / أمر الرئيس الروسي فلاديمير، بوتين، يوم الأربعاء، قوات بلاده بالانسحاب من مقاطعة كييف لـ"تهيئة ظروف مواتية" للمفاوضات كـ"بادرة حسن نية".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس (فلاديمير) بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (كييف)".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، أسبوعها السادس، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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