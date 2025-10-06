بوتين يؤكد لنتنياهو موقف روسيا المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية

شفق نيوز- موسكو

كشف الكرملين، يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن غزة.

وجاء في بيان الكرملين، أوردته وسائل إعلام روسية، أن "الطرفين ناقشا التطورات الراهنة في الشرق الأوسط بعمق، بما في ذلك في سياق خطة الرئيس الأميركي للتسوية في قطاع غزة".

وأكد بوتين، بحسب البيان، "موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به".

وأضاف البيان: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا إقليمية أخرى، وأعرب الطرفان، على وجه الخصوص، عن الاهتمام بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق.

وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع، متحدثاً عن الصراع في الشرق الأوسط: "يبدو لي أنه ما يزال هناك ضوء في نهاية النفق"، مؤكداً أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية.