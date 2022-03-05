سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بوتين يُشبّه العقوبات بإعلان "حرب" على روسيا ويحذر من أعمال "عدائية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-05T13:44:38+0000
بوتين يُشبّه العقوبات بإعلان "حرب" على روسيا ويحذر من أعمال "عدائية"

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان "قرارا صعبا"، مشيرا الى أن العقوبات المفروضة على روسيا تشبه إعلان حرب عليها.

وجاء تصريح بوتين خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت".

وقال بوتين، "ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو"، موضحا أن "سلطات كييف استمرت في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي".

ولفت الى أن "الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا".

ونوه الى أن "وضع قوات الردع النووي بحالة تأهب جاء بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا"، مبينا أن "العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا".

وحذر بالقول، "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا"، مؤكداً "نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

related

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بوتين ولافروف ومسؤولين أمنيين روسيين

Date: 2022-02-25 18:46:42
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بوتين ولافروف ومسؤولين أمنيين روسيين

وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وزيلينسكي يرفض

Date: 2022-02-27 07:34:35
وفد روسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وزيلينسكي يرفض

بوتين يستجيب لدعوة زيلينسكي ويرسل وفداً للتفاوض مع أوكرانيا في بيلاروسيا

Date: 2022-02-25 13:55:24
بوتين يستجيب لدعوة زيلينسكي ويرسل وفداً للتفاوض مع أوكرانيا في بيلاروسيا

اليابان تجمد أرصدة بوتين وتفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ولوكاشينكو

Date: 2022-02-28 12:10:13
اليابان تجمد أرصدة بوتين وتفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي ولوكاشينكو

أوكرانيا "تطمئن العالم" وتخمد حريقاً كاد يتسبب بـ"كارثة نووية"

Date: 2022-03-04 05:33:36
أوكرانيا "تطمئن العالم" وتخمد حريقاً كاد يتسبب بـ"كارثة نووية"

انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

Date: 2021-06-16 13:48:20
انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

مسؤولون أوروبيون: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

Date: 2022-02-20 08:14:45
مسؤولون أوروبيون: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو

Date: 2022-02-28 13:14:48
روسيا تضع قوات "الثالوث النووي" في حالة تأهب وواشنطن تحظر التعاملات المالية مع موسكو