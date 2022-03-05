بوتين يُشبّه العقوبات بإعلان "حرب" على روسيا ويحذر من أعمال "عدائية"

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان "قرارا صعبا"، مشيرا الى أن العقوبات المفروضة على روسيا تشبه إعلان حرب عليها.

وجاء تصريح بوتين خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت".

وقال بوتين، "ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو"، موضحا أن "سلطات كييف استمرت في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي".

ولفت الى أن "الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا".

ونوه الى أن "وضع قوات الردع النووي بحالة تأهب جاء بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا"، مبينا أن "العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا".

وحذر بالقول، "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا"، مؤكداً "نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".