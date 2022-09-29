بوتين يوقع مرسومًا للاعتراف باستقلال خيرسون وزابوريجيا

شفق نيوز/ وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مراسيم تعترف بمناطق خيرسون وزابوريجيا كأقاليم مستقلة، وفقا لوكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية الحكومية، التي نشرت الوثائق الرسمية على موقع الكرملين.

وسبق أن أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستعترف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومنطقة خيرسون وزابوريجيا كجزء من روسيا.

وقبل أيام، أظهرت الأصوات التي أجرتها الجماعات الانفصالية المدعومة من روسيا أن الأغلبية الساحقة اختارت الانضمام إلى روسيا.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات يوم الجمعة تقضي بضم 4 مناطق أوكرانية فيما سيكون أكبر ضم قسري للأراضي في أوروبا منذ عام 1945.

وسيتم توقيع الاتفاقيتين في حفل يقام في الكرملين، بعد ثلاثة أيام من الاستفتاءات التي أجريت في المناطق الأربع في أوكرانيا التي ستعتبرها موسكو الآن أرضا روسية.