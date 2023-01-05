بوتين يوجه بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بهذا التاريخ

شفق نيوز / أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) غداً، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

ووفقا لأوامر الرئيس الروسي وأخذاً في الاعتبار، نداء قداسة البطريرك كيريل، أوعز إلى وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير 2023، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير 2023".

وأضاف البيان: "انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم الميلاد المسيح".

ومنذ 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وبحسب الرئيس الروسي، تهدف العملية إلى "حماية المواطنين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.