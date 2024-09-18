بوتين يوافق على إبرام شراكة إستراتيجية شاملة مع إيران

شفق نيوز/ وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر موقع "روسيا اليوم عربية" أنه جاء في وثيقة تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للأعمال القانونية في روسيا "قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع الهيئات والمنظمات الحكومية الفيدرالية المهتمة، بشأن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية".

كما تشير الوثيقة إلى توصية على توقيع الاتفاقية "على أعلى مستوى".

وسبق أن أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في تموز/ يوليو الماضي، إلى أن روسيا تلعب دوراً في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تم شحن الغاز الروسي عبر إيران إلى أجزاء أخرى من العالم.

وشدد المسؤول الإيراني على أن موسكو وطهران تربطهما علاقات إستراتيجية، إذ يعمل البلدان على تعزيز الروابط التجارية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وقعت شركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية "NIGC" حول تنظيم الإمدادات بخطوط الغاز الروسي.

وكان مدير الإدارة الآسيوية الثانية في الخارجية الروسية ضمير كابولوف، قد أكد في حزيران/ يونيو الماضي، أن قرار إبرام اتفاق تعاون شامل مع طهران إستراتيجي ولم يفقد زخمه، ولكنه توقف حالياً بسبب مشاكل عند الجانب الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن العمل على اتفاق إستراتيجي جديد بين روسيا وإيران ظهر في أيلول/ سبتمبر 2022 عندما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هذه القضية على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سمرقند.