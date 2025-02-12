بوتين يهاتف الشرع ويعرض عليه المساعدة

شفق نيوز/ أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" عن الكرملين.

وبحسب الكرملين، أكد بوتين في حديث مع الشرع على موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.

كما أكد على استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لشعبها.

وكان الشرع رحب في وقت سابق بالمفاوضات مع روسيا، التي كانت حليفا بارزا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.