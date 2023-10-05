بوتين يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل قائد فاغنر

شفق نيوز / كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وفيما لفت إلى أن "قُطعا من قنبلة يدوية" تم العثور عليها في جثث ضحايا تحطم الطائرة، نفى تعرض الطائرة "لتأثير خارجي".

وقضى قائد مجموعة فاغنر في 23 أغسطس/آب في تحطم طائرته الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبرغ، إضافة إلى عدد من معاونيه.

وقال بوتين خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا إن رئيس لجنة التحقيق سلمه تقريرا قبل بضعة أيام.. حيث تم العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية.

ولم يحدد المحققون الروس ما إذا كانوا يحبّذون فرضية الاغتيال أو حدوث مشكلة تقنية أو خطأ بشري. والتحقيق الوحيد الذي فتح إلى الآن يستهدف وقائع تتصل بانتهاك قواعد السلامة الجوية.

وبعد فشل تمرد فاغنر، أعلن بوتين أن أمام مقاتلي بريغوجين أن يختاروا بين الانضمام إلى الجيش النظامي أو نفي أنفسهم إلى بيلاروس أو العودة إلى الحياة المدنية، مؤكداً أن "آلافا من مقاتلي" فاغنر وقعوا عقود التزام مع وزارة الدفاع الروسية.