بوتين يقول إن الهجوم الأوكراني المضاد "فشل" وزيلينسكي يعد بتسريعه

شفق نيوز/ أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الأحد، أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية "مُني بالفشل".

وقال بوتين خلال لقائه لوكاشينكو اليوم، إنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل".

وأضاف أنه تم تدمير عدد قياسي من المعدات الأجنبية خلال اليوم الماضي خلال عملية خاصة. وتركز قمة "بوتين لوكاشينكو" على عدة قضايا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مقدمتها الأمن، ومصير قوات فاغنر، والتعاون الاقتصادي.

يأتي هذا اللقاء بين الرئيسين، بعد أيام من تحذير يوتين من أن أي اعتداء على بيلاروسيا سيعتبر هجوما على روسيا.

وقال بوتين، إن "الهجوم الأوكراني المضاد فشل في تحقيق أهدافه"، مضيفاً أن "فصل غرب أوكرانيا، وتقطيع أوصال أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

من جانبه، سعى الرئيس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى طمأنة الحكومات الغربية القلقة من التقدم البطيء للهجوم العسكري المضاد الذي تشنه كييف على القوات الروسية، مشيرا إلى أن العملية على وشك أن "تزيد في السرعة".

وفيما أكد زيلينسكي، على استمرار جهود صد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أسابيع، أشار إلى أن تأخر إطلاق الهجوم المضاد، يرجع لعدم كفاية الذخائر والأسلحة والألوية المدربة بشكل جيد، مما منح روسيا الوقت لتقوية دفاعاتها.

وأصر الرئيس الأوكراني، حسبما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، على أن الأوضاع على جبهات القتال الأمامية على وشك "التحول"، مكررا دعوته للحلفاء لتزويده قواته بالمزيد من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة المتطورة.

وقال: "نحن نقترب من لحظة يمكن فيها للإجراءات ذات الصلة أن تتسارع، لأننا نتجاوز بالفعل بعض مواقع الألغام ونقوم بإزالتها".