بوتين يقول إن الغرب حوّل الشعب الأوكراني إلى "وقود" في مواجهة روسيا

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، الغرب بتحويل الشعب الأوكراني إلى ما وصفه بـ"وقود" لمواجهة روسيا، منبها إلى تزايد احتمالات الصراع في العالم.

وقال بوتين، خلال كلمة مصورة بمناسبة ترحيبه بالمشاركين في اجتماع وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة وشنغهاي في موسكو، إن الغرب حول أوكرانيا إلى ما أسماها "مستعمرة" ثم شجع "الإرهاب" في دونباس، بحسب قوله.

وأضاف أن الغرب يسعى إلى الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة، قائلا إنه يتعمد مضاعفة الفوضى ويفاقم الوضع الدولي.

واستطرد الرئيس الروسي "من الضروري العمل سويا على نظام أكثر مرونة للأمن والتعاون يلائم التحديات الحالية".

وذكر بوتين أن الولايات المتحدة ومن وصفهم بـ"أتباعها" يراهنون على عامل القوة، قائلا إنهم "دمروا هيكلية الاستقرار الاستراتيجي وهم يدفعون بقوة باتجاه جغرافية توسع الناتو".

وأردف أنه ينبغي لوحدات حفظ السلام في بلدان رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي المساهمة بنشاط أكبر في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتوترت العلاقة بين موسكو والغرب إلى حد كبير منذ أن أطلقت روسيا عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في 24 فبراير الماضي.

ويتهم بوتين الغرب بتأجيج النزاع وإطالة أمده، بسبب المساعدات العسكرية "السخية" التي جرى تقديمها لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

واعتمدت أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات، لأجل الوقوف في وجه العمليات العسكرية الأوكرانية، لا سيما أنها استطاعت أن تستعيد آلاف الكيلومترات التي كان الروس قد سيطروا عليها شرقي البلاد.