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بوتين يقر بحدوث "أضرار" جراء العقوبات ويحذر من "عواقب كارثية" على الأسواق العالمية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-08T14:16:58+0000
بوتين يقر بحدوث "أضرار" جراء العقوبات ويحذر من "عواقب كارثية" على الأسواق العالمية

شفق نيوز/ أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بأن العقوبات الامريكية - الأوروبية أحدثت ضرراً بروسيا، محذراً في ذات الوقت من ان استمرارها سيؤدي لـ"عواقب كارثية" على الأسواق العالمية.

وقال بوتين، إن "العقوبات الاقتصادية السريعة التي فرضها الغرب على روسيا فشلت لكنها أحدثت ضررا".

وأضاف، أن "التحركات الغربية لوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية أسفرت عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا"، مشيراً إلى أن "استمرار الغرب في استخدام العقوبات ضد روسيا قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الأسواق العالمية".

بدورها؛ قالت وزارة الخارجية الروسية إن "الغرب أخفق في عزل روسيا في مجموعة العشرين".

الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض عقوبات إضافية على روسيا تشمل 29 صحفيا و 16 كيانا تملكها السلطات الروسية.

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