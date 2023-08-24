بوتين يقدم التعازي برحيل بريغوجين: كان رجلا "موهوباً" ارتكب "أخطاء"

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.

وقال بوتين إن بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا وارتكب اخطاء.

وأضاف أن "فاغنر" ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا، وأن لجنة بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية.

ومنذ الأمس ترددت تكهنات كثيرة بشأن سبب تحطم الطائرة في شمال غرب روسيا، الذي أدى إلى مقتل رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين.

وقالت وكالة الطيران الروسية إن اسم بريغوجين كان ضمن قائمة الركاب على متن الطائرة الخاصة، وكذلك اسم الرجل الثاني في قيادة المجموعة، ديمتري أوكتين.

وقالت خدمات الطوارئ إنها عثرت على جثث جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة.

وكان بريغوجين قد قاد قبل شهرين تمردا فاشلا على القادة العسكريين في روسيا. وقال الرئيس بوتين في ذلك الوقت إن المسؤولين عن الحادث "سيدفعون الثمن".

وبالتزامن مع تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بموقع تحطم الطائرة في منطقة تفير.