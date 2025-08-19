بوتين يقترح على ترامب عقد لقاء مع زيلينسكي في موسكو

شفق نيوز- واشنطن

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح استضافة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمر 40 دقيقة.

ويأتي الاقتراح الروسي بعد طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة جنيف مكاناً محتملاً لاستضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، مؤكداً أن ذلك يعكس "إرادة جماعية" لبلدان عدة.

وكان ماكرون، الذي وصف بوتين بـ"الغول على أبوابنا"، قد شدد في مقابلة تلفزيونية على أن اللقاء يجب أن يُعقد في بلد محايد، مرجحاً سويسرا، ومشيراً إلى أن المحادثات الثنائية السابقة جرت في إسطنبول.