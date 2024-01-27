بوتين يفتح النار على مشاهير "شبه عراة.. يُظهرون مؤخراتهم"

شفق نيوز/ انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل غير مباشر، حفلًا أقامه مشاهير في موسكو ظهر فيه المشاركون شبه عراة.

وشدد بوتين، فيما يبدو أنه إشارة لحفل موسكو (شبه العاري)، على أن الطبقة الحاكمة المستقبلية في روسيا يجب أن تتكون من قدامى المحاربين في الجيش، وليس من "غريبي الأطوار الذين "يُظهرون مؤخراتهم".

وفي اجتماع حكومي بثه التلفزيون، امتدح بوتين "طلابًا أوقفوا دراستهم" من أجل القتال في أوكرانيا.

وأضاف: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يشكلوا نخبة البلاد في المستقبل، وليس أولئك الذين يكشفون أعضاءهم التناسلية أو يُظهرون مؤخراتهم".

واستطرد الرئيس الروسي: "حسناً، نحن نحتاج أيضاً إلى غريبي الأطوار. هم أيضاً يُسمح لهم بأن يكونوا بيننا"، متابعاً: "لكن النخبة الحقيقية في البلاد يجب أن تتشكل من هؤلاء الأشخاص"، في إشارة إلى المحاربين.

وعزز الكرملين الخطاب المحافظ منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا، مصوّرا النزاع على أنه معركة ضد الغرب وقيمه.

وحضر العديد من المشاهير والشخصيات الروسية البارزة حفلة في ملهى موتابور الليلي في موسكو، دُعي إليها تحت اسم "شبه عارٍ".

ويتناقض هذا الحدث مع الصورة العائلية التي تهتم موسكو بها، ما دفع المحافظين في روسيا للمطالبة بتحقيقات.