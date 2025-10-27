بوتين يعلن نجاح صاروخ روسي نووي.. وترمب يعلق: هم لا يلعبون معنا

شفق نيوز– موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أن اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح العامل بالطاقة النووية قد اكتملت بنجاح، مؤكداً أن النظام "فريد من نوعه ولا مثيل له في العالم".

واضاف بوتين أن الأهداف الرئيسية للاختبار قد تحققت، مشيراً إلى أن هناك عملاً إضافياً لا يزال مطلوباً قبل إدخال الصاروخ إلى الخدمة القتالية رسمياً.

من جانبه، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، أن الاختبار الذي أُجري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول شهد قطع الصاروخ مسافة 14 ألف كيلومتر، موضحاً أن هذا ليس الحد الأقصى لمداه، وأكد أن الصاروخ أثبت قدرته على تجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تجربة الصاروخ الروسي قائلاً: "هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم".

وحول مسألة ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، قال ترمب: "عليك أن تسأل الاتحاد الأوروبي، أنا لست متورطاً في هذا".

وعن احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، اكتفى ترمب بالقول: "ستعرفون ذلك".