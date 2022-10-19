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بوتين يعلن "حالة الحرب" في 4 مناطق أوكرانية ضمها لروسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-19T13:21:52+0000
بوتين يعلن "حالة الحرب" في 4 مناطق أوكرانية ضمها لروسيا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إلى سيادتها. يأتي ذلك في وقت يتواصل نزوح المدنيين عن خيرسون مع تقدم القوات الأوكرانية التي تهدد بقصف المناطق التي تقع تحت السيطرة الروسية.

وجاء ذلك في تصريحات للرئيس بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي.

وعليه، باتت مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، تشهد أحكاما عرفية، بحسب ما أكدته وسائل الإعلام الروسية.

كما أعلن بوتين منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية.

وقال بوتين، "نعمل لحل المسائل المعقدة والكبيرة ونواصل تدريب الجنود لضمان حماية مستقبل روسيا"، مضيفا، "ندعم كل من ينفذ الخطة العسكرية في أوكرانيا".

وتابع بوتين أن "نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم، ويرفض أي عرض للتفاوض ويستمر في قصف المدنيين".

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