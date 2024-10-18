بوتين يعلن استعداد روسيا لإجراء مفاوضات حول السلام في أوكرانيا

شفق نيوز/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع مدراء وسائل الإعلام الرائدة في الدول الأعضاء في "بريكس" أن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات للسلام في أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول.

وقال بوتين: "نحن في تركيا، في إسطنبول، تفاوضنا (مع أوكرانيا) لفترة طويلة، وكانت نتيجة هذه المفاوضات وثيقة وقعها رئيس الوفد الأوكراني بالأحرف الأولى، وهي متاحة، وهذه الوثيقة هي مسودة اتفاق، وأكرر مرة أخرى، تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل رئيس الوفد المفاوض، ولو كانت أوكرانيا وضعت توقيعها حينها، لكان كل شيء على ما يرام هناك، وكان يمكن العمل على بعض التفاصيل وتعديلها، أما إلقاء هذه الوثيقة في سلة المهملات الآن فيبدو لي أن هذا فعلا غير صحيح، لأنه يمكنك بهذه الطريقة رمي أي وثيقة في سلة المهملات".

وأضاف: "لذلك، نحن على استعداد لإجراء مفاوضات حول نهاية سلمية للنزاع، ولكن فقط على أساس الوثيقة التي تم إعدادها خلال المفاوضات التفصيلية على مدى عدة أشهر والتي وقع عليها الجانب الأوكراني بالأحرف الأولى. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون لمواصلة العمل".

وتابع الرئيس الروسي: "نحن، مثل أكثر من أي شخص آخر، مهتمون بإنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، وبالطبع بالوسائل السلمية".

وحول مبادرة السلام الصينية البرازيلية، صرح بوتين: "سواء أعجب أحد ما في كييف بمقترحات البرازيل والصين أو لم يعجبه، فهذا هو خيارهم. لقد أطلعنا على مقترحات الصين والبرازيل فقط بعد ظهورها علنا. وأستطيع أن أقول لكم، وأكرر ذلك مرة أخرى، على ما يبدو بالنسبة لي، هذا أساس جيد للقيام بمحاولات للوصول إلى السلام".