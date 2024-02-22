بوتين يعلق على وصفه بـ"المجنون" من قبل بايدن

شفق نيوز/ رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن يكون سبب وصفه بـ"المجنون" من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو نتيجة لتصريحاته الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه يفضل بايدن رئيسا للولايات المتحدة مقارنة بدونالد ترامب.

وقال بوتين إن تصريح بايدن "يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسا للولايات المتحدة في المستقبل"، مردفاً: "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو فأنا على حق تماما".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت تصريحات بايدن"وقحة"، أجاب بوتين: "نعم"، مستدركاً بالقول: "سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا، قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها: إنه بايدن".

واعتبر الكرملين في وقت سابق من اليوم، التصريح الذي أدلى به بايدن، خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، أمس الأربعاء، يحط من قدر الولايات المتحدة.