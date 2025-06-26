بوتين يعلق على الصراع بين ايران وإسرائيل: أصبح من الماضي

شفق نيوز - موسكو

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن الصراع الإسرائيلي الإيراني "أصبح من الماضي"، مبيناً أن الفرصة أصبحت مناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى أوراسيا الاقتصادي: "لعل الوضع في الشرق الأوسط يشهد الآن تهدئة، والنزاع بين إسرائيل وإيران أيضاً، بحمد الله، سنعتبره من الماضي".

وأكد بوتين أنه "بذلك يمكن لاتحاد أوراسيا الاقتصادي تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أنه "في أيار/ مايو الماضي دخلت حيز التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع إيران".

واختتم قائلاً "هذا يعني أنه سيكون من الممكن تطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة".

وفي أول ظهور علني له منذ انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ألقى المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، كلمة متلفزة اليوم الخميس، هنّأ فيها الشعب الإيراني بما وصفه بـ"الانتصار على الكيان الصهيوني الزائف"، مشيداً بوحدة الداخل الإيراني وبقدرات القوات المسلحة في مواجهة كل من إسرائيل وأميركا.