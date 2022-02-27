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بوتين يضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى" رداً على تصريحات "عدوانية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-27T13:26:03+0000
بوتين يضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى" رداً على تصريحات "عدوانية"

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، أمراً بوضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى" بعد التصريحات "العدوانية" من دول حلف شمال الأطلسي.

وذكرت وسائل اعلام روسية، ان بوتين أصدر أوامره خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وأوضح بوتين أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز البريطانية "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد مثل دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي بهم الأمر في صراع مع الناتو".

واشارت الى انه "ستكون هناك تكلفة اقتصادية هنا في بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الناس يفهمون سبب الحاجة إلى هذه العقوبات"، مضيفة "أعتقد اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يتفهم الثمن الذي سندفعه إذا لم نقف في وجه بوتين الآن".

يواصل الجيش الروسي التقدم وغزو المدن والاراضي الاوكرانية لليوم الرابع على التوالي.

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد اعلم يوم الجمعة 25 شباط/ فبراير الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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