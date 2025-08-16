بوتين يصف قمة ألاسكا مع ترامب بـ"المثمرة وفي التوقيت المناسب"

شفق نيوز– موسكو

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج بألاسكا، شكّل محطة مهمة وجاء في توقيت مناسب، واصفاً إياه بـ"المثمر للغاية".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مع قيادة الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات لاستعراض نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية.

وأضاف بوتين: "ناقشنا عملياً جميع مجالات التعاون المشترك، لكننا ركزنا بالطبع على بحث سبل حل الأزمة الأوكرانية على أساس عادل".

وفي بيانه الصحفي عقب المحادثات، كشف الرئيس الروسي أن تسوية النزاع الأوكراني كانت المحور الرئيسي لقمة ألاسكا. كما دعا بوتين إلى "قلب صفحة" العلاقات الثنائية والعودة للتعاون، مبدياً ترحيبه بزيارة ترامب لموسكو.

وأعرب بوتين عن موافقته على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مؤكداً استعداد موسكو للعمل في هذا الاتجاه.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي تحقيق تقدم في المفاوضات، مع الإقرار بوجود نقاط خلافية لم يتم حسمها بعد بين الجانبين.

هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وعقد اللقاء في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث شارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف. ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.