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بوتين يشرف على تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجي تحضيراً لصد "هجوم" ضد روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-26T12:10:50+0000
بوتين يشرف على تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجي تحضيراً لصد "هجوم" ضد روسيا

شفق نيوز/ أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، على تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجي الروسية.

وقال بوتين، "يتم إشعال النزاعات المسلحة في ساحة رابطة الدول المستقلة وتم تحويل الأراضي الأوكرانية إلى حلبة للتجارب البيولوجية والآن يتم دعمها بالأسلحة".

وأضاف، ان "انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة".

وتابع ان "احتمالات الصراع في العالم والمنطقة لا تزال مرتفعة للغاية"، مشيرا الى ان "العالم أصبح متعدد الأقطاب لكن بعض الأطراف تحاول الحفاظ على الهيمنة بأي شكل من الأشكال".

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي ان "التدريبات النووية تندرج في إطار التحضير لاحتمال قيام العدو بهجوم ضد بلادنا".

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