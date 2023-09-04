بوتين يشترط لاستئناف صفقة الحبوب

شفق نيوز / رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، لافتاً إلى أن أسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "من الواضح أن إنهاء الصفقة لم يؤثر على أسواق المواد الغذائية العالمية"، مشيراً إلى أن "أسعار الحبوب مستمرة في الانخفاض، ولا يوجد نقص مادي في الغذاء".

وأضاف: "هناك مشكلات في توزيعها العادل، نعم، لكن لا علاقة لها بما يسمى باتفاق الحبوب"، مؤكداً أن "كل هذا ليس مفاجئا، لأن حصة أوكرانيا في صادرات الحبوب العالمية "كانت 5%، وستظل كذلك، وفي الظروف الحالية ستنخفض".

وتابع الرئيس الروسي: "دفعتنا الدول الغربية لوقف صفقة الحبوب، إذ كانوا يمنعون توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية ويمنعون استخدامنا للنظم البنكية.. مستعدون لاستئناف العمل بصفقة الحبوب بمجرد أن يتم الإيفاء بالالتزامات تجاه روسيا".