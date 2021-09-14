بوتين يستقبل الأسد في الكرملين: السوريون يثقون بك

شفق نيوز/ أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة.

ونقلت وسائل اعلام روسية، عن بوتين قوله خلال اللقاء إن الرئيس السوري يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.

كما هنأ بوتين الأسد بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وقال إن هذه النتائج "تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال بوتين أيضاً: بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90٪ من أراضي البلاد، رغم بقاء عدد من بؤر الإرهاب قائمة.

وأشار بوتين، وفق بيان الكرلمن الذي اذاعته وسائل اعلام روسية، إلى أن المشكلة الأساسية لسوريا هي الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، هذا يعيق التقدم على طريق تعزيز وحدة البلاد.

ونوه بوتين بازدياد التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بمقدار 3.5 مرة في النصف الأول من العام الجاري، كما تم تسليم أولى شحنات لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" لسوريا.

من جهته، وصف الأسد العقوبات المفروضة على سوريا بأنها لا إنسانية ولا شرعية، وأشار إلى أن جيشي سوريا وروسيا حققا نجاحات ملموسة في القضاء على الإرهاب.