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بوتين يستجيب لدعوة زيلينسكي ويرسل وفداً للتفاوض مع أوكرانيا في بيلاروسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-25T13:55:24+0000
بوتين يستجيب لدعوة زيلينسكي ويرسل وفداً للتفاوض مع أوكرانيا في بيلاروسيا

شفق نيوز/ قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

يأتي ذلك بعد أن عبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. ووفق بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

من جانب آخر لفت بيسكوف إلى أن "رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أكد للرئيس بوتين أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف، "تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أكد بدوره أنه سيكون على استعداد لتهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم".

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