بوتين يرغب بالحديث مع زيلينسكي و"شرعية" الأخير تقف عائقاً

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرغب في الحديث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحل الصراع بين البلدين، لكن القادة الروس يتشككون في شرعية زيلينسكي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وذكر بيسكوف: "الصبغة الرسمية القانونية في الاتفاقات قضية جديرة بالنقاش الجاد، نظرا لأنه يمكن التشكيك في شرعيه زيلينسكي ذاتها".

وتصر روسيا على أن ولاية زيلينسكي في المنصب انتهت في ايار/ مايو 2023، وأن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات لهذا السبب، ووفقاً لكييف، ما زالت سلطات زيلينسكي سارية بموجب الأحكام العرفية الحالية في أوكرانيا.

وكثيراً ما يذكر الكرملين أن زيلينسكي حظر المفاوضات مع موسكو، في إشارة إلى مرسوم وقعه زيلينسكي في أيلول/ سبتمبر 2022.

ولا يحظر المرسوم التفاوض مع الرئيس الروسي، لكنه ينص على أنه مستحيل في ظل الوضع الحالي. وطالبت موسكو بإلغاء هذا المرسوم.

وذكر زيلينسكي مؤخراً أنه راغب في الحديث مع بوتين.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جو جياكون في بكين إن الصين سعيدة بجميع الجهود المبذولة نحو تحقيق السلام، بما في ذلك المباحثات بين أميركا وروسيا.

وأضاف أن الصين تتطلع لمشاركة جميع الأطراف والمعنيين في عملية مباحثات السلام، وذلك دون ذكر أوكرانيا على وجه الخصوص.

وأوضح المتحدث أن الصين طالما اعتقدت أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل " الأزمة " في أوكرانيا.