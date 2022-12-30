بوتين يدعو نظيره الصيني لزيارة موسكو: علاقاتنا الأفضل بالتاريخ

شفق نيوز / دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جينبينغ، اليوم الجمعة، لزيارة موسكو، واصفا العلاقات بين موسكو وبكين بـ"الأفضل بالتاريخ"،

وفي تصريحات افتتاحية بثها التلفزيون الروسي، دعا بوتين شي لـ"زيارة موسكو الربيع المقبل"، مبيناً أن "البلدين سيعززان التعاون بين قواتهما المسلحة".

وأشار بوتين إلى "نمو التجارة بين البلدين رغم ظروف السوق غير المواتية"، مؤكداً أن "العلاقات الثنائية هي الأفضل في التاريخ، وتتحمل كل الاختبارات".

وتابع الرئيس الروسي: "نتشارك نفس الآراء حول أسباب ومسار ومنطق التحول المستمر للمشهد الجيوسياسي العالمي".

من جهته ألقى الرئيس الصيني ملاحظات افتتاحية قال فيها: "على خلفية الوضع الدولي الصعب، الصين مستعدة لزيادة التعاون السياسي مع روسيا"، وأن تكونا "شركاء عالميين"، وفقًا لترجمة وسائل الإعلام الروسية الرسمية للبث.