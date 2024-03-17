بوتين يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات.. أمريكا ودول عدة تعلق

شفق نيوز/ فاز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد، بنسبة 99.28% من الأصوات في جمهورية الشيشان الروسية، بناء على نتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وبعد معالجة 40.12% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.34% يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.11، وفلاديسلاف دافانكوف 3.92% وليونيد سلوتسكي 3.06% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وتسارعت ردود الفعل الدولية، فور الإعلان عن نتيجة الانتخابات الروسية والتي حصل فيها الرئيس فلاديمير بوتين على 87 في المئة من أصوات الناخبين الروس.

وذكر البيت الأبيض أن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد واصفا الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها"محاكاة" تفتقر إلى الشرعية.

ورأى زيلينسكي في كلمة مسائية مصورة، أن "الدكتاتور الروسي يحاكي انتخابات أخرى"، مشيرا إلى أن بوتين "مريض بالسلطة ويفعل كل شيء ليحكم إلى الأبد".

وأضاف "لا توجد شرعية في محاكاة الانتخابات هذه... هذا الشخص يجب أن يُحاكم في لاهاي. هذا ما يتعين علينا ضمانه".

بدورها، أفادت وزارة الخارجية البولندية، في بيان لها بأن "الانتخابات الرئاسية في روسيا غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة"، لافتة الى أنها جرت "في مناخ من القمع الشديد" وفي المناطق المحتلة من اوكرانيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

إلى ذلك، ندد فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن، بالنتيجة التي حققها فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية وتجاوزت 87 في المئة من الأصوات بعد فرز جزئي، مؤكدا أنها "لا تمت بصلة الى الحقيقة".

وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

وترشح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (71 عاما) لولاية خامسة، ينافسه ثلاثة مرشحين في الاقتراع وهم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة رمزية تلتزم بنهج الكرملين.

وشهدت الانتخابات على غير عادتها، مواصلة التصويت لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تختتم اليوم الأحد عند الساعة 20:00 (الساعة 18:00 توقيت غرينيتش).