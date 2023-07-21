بوتين يحذر بولندا من اقتطاع أراضٍ أوكرانية ويذكرها بستالين

شفق نيوز/ حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أن "بولندا حصلت على أراض كبيرة في الغرب بفضل ستالين، ولكن إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها".

وقال: "أود أيضاً أن أذكركم كيف انتهى الأمر بهذه السياسة العدوانية في بولندا وخلص إلى مأساة عام 1939، عندما ألقى الحلفاء الغربيون ببولندا في فك الآلة العسكرية الألمانية لتلتهمها وفقدت استقلالها ودولتها، اللذين استعادتهما إلى حد كبير بفضل الاتحاد السوفيتي".

وتابع: "بفضل الاتحاد السوفيتي تحديداً وموقف ستالين، حصلت بولندا على أراض مهمة في الغرب، أراضي ألمانيا. هذا ما وقع بالضبط... المناطق الغربية في بولندا الحالية هي هدية من ستالين إلى البولنديين. هل نسي أصدقاؤنا في وارسو ذلك؟ نحن سنذكرهم".

ووجه بوتين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين بمراقبة خطط بولندا حول أوكرانيا.