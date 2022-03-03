بوتين يحذر السعودية

شفق نيوز / حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، المملكة العربية السعودية، من تسييس قضايا الطاقة العالمية.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الروسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم، وفقاً لمكتب الرئاسة الروسية "الكرملين".

وذكر الكرملين، في بيان أن "بوتين شدد خلال الاتصال، على عدم القبول بتسييس قضايا الطاقة العالمية"، مشيراً إلى أن الجانبين تناولا تنسيق نهجهما بشكل أكبر داخل منظمة "أوبك+".

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ ثمانية أيام، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.