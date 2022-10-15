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بوتين يحدد موعد انتهاء التعبئة العسكرية في البلاد 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-15T05:42:16+0000
بوتين يحدد موعد انتهاء التعبئة العسكرية في البلاد 

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها في أيلول/ سبتمبر الماضي ستنتهي خلال أسبوعين.

وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الجمعة، في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث كان يشارك في 3 قمم دولية هناك.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن بوتين أنه حتى الآن تم استدعاء 220 ألفا من قوات الاحتياط من أصل 300 ألف يشملهم قرار التعبئة العسكرية الجزئية، لافتا إلى أنه لا يرى حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية في المستقبل المنظور.

وعدد الرئيس الروسي أسبابا لذلك: "أولا، تقدير وزارة الدفاع الأولي كان أقل ولم يكن 300 ألف، وثانيا، لا توجد خطط إضافية، فليس هناك مقترحات من وزارة الدفاع بهذا الشأن، وفي المستقبل المنظور لا أجد أي حاجة (لذلك)".

وأقر بوتين بوقوع أخطاء خلال عملية استدعاء الاحتياط، بسبب الطرق القديمة في التسجيل، أما الآن فقد جرى تحديث قاعدة البيانات، مضيفا "فقط عندما تبدأ إجراءات التعبئة، فإن جودة وسائل التسجيل تصبح واضحة".

وأشار إلى أنه تمت عملية مراجعة قاعدة البيانات بناء على أسس حديثة، وستصبح موثوقة بها قدر الإمكان، ومع ذلك شدد على  وجوب تحسين جودتها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في 21 ايلول/ سبتمبر الماضي التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد بسبب حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.

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