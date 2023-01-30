بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع بن سلمان بشأن أسعار النفط

شفق نيوز/ ذكر الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين لبحث التعاون في إطار تجمع أوبك+ للحفاظ على استقرار أسعار النفط، وفقا لبيان روسي.

ومن المقرر أن يعقد وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت، الأربعاء.

وقال مندوبان في أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية.

وبدا إنتاج النفط الروسي صامدا حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

وفرضت الدول الغربية سقفا على أسعاره في كانون الاول/ ديسمبر.

واتفقت أوبك+ في أكتوبر على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر، وحتى 2023.