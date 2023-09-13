بوتين يتعهد بمساعدة كوريا الشمالية ببناء أقمار اصطناعية ويفتح باب النقاشات مع كيم

شفق نيوز/ تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار اصطناعية، بينما اصطحب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في جولة لاستعراض أحدث منشأة إطلاق فضائية روسية، قبل بدء محادثات من المتوقع أن تشمل قضايا عسكرية.

ووصل كيم إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية مستقلا القطار بعد العبور إلى روسيا، الثلاثاء.

وتقع القاعدة الفضائية وسط الغابات في شرق روسيا وهي ليست بعيدة عن الحدود مع الصين.

وأجاب بوتين عندما سأله الصحفيون إذا كانت روسيا ستساعد كيم في بناء أقمار اصطناعية، "هذا سبب قدومنا إلى هنا. أبدى زعيم كوريا الشمالية اهتماما كبيرا بهندسة الفضاء، يحاولون أيضا تطوير (مجال) الفضاء".

وردا على ما إذا كان هو وكيم سيناقشان مسائل عسكرية، ذكر بوتين أنهما سيناقشان كل القضايا.

ويحضر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، المناقشات.

وقال بوتين أثناء مصافحة كيم في فوستوتشني "سعيد بلقائك. هذه قاعدة الفضاء الجديدة".

كما هنأ بوتين كيم على الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 1948.

وعبر كيم عن شكره، عبر مترجم بوتين، لدعوته ولاستقباله الحار، ثم وقع في دفتر الزائرين باللغة الكورية.

وقال التلفزيون الروسي إن كيم وجه أسئلة كثيرة ومفصلة لبوتين خلال جولته في منشأة الفضاء.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة، لكن ليس واضحا ما إذا تم تسليم أي أسلحة بالفعل إلى روسيا.

وتنفي روسيا وكوريا الشمالية هذه المزاعم لكنهما تعهدتا بتعميق التعاون في الدفاع، وفقا لرويترز.